Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Alkoholisierte 40-Jährige randaliert in der Bahnhofstraße

Ludwigsburg (ots)

Eine 40-Jährige Frau randalierte am Sonntagabend gegen 20:45 Uhr am Bahnhof in Böblingen. Sie war zuvor bereits aufgefallen, als sie versucht hatte, die Personenkontrolle einer Polizeistreife in der Bahnhofstraße in Böblingen zu behindern. Der Aufforderung, die Örtlichkeit zu verlassen kam die 40-Jährige nach und verlegte murrend und schreiend in Richtung Bahnhof Böblingen. Dort angekommen, beschädigte sie zunächst ein Wahlplakat, schrie laut herum und äußerte gegenüber mehreren Passanten rassistische Beleidigungen. Schließlich spuckte sie eine Passantin an und traf sie an der Schulter. Die verständigten Polizeibeamten brachten die Tatverdächtige zur Dienststelle. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Nach Abschluss der Maßnahmen erhielt die Frau einen Platzverweis für den Bahnhofsbereich und wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Auf die 40-Jährige wartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung.

