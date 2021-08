Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Verkehrsunfall mit Leichtverletztem und 8.000 Euro Schaden

Ludwigsburg (ots)

Am Montag ereignete sich gegen 04:40 Uhr in der Gottlieb-Daimler-Straße in Sindelfingen ein Verkehrsunfall. Der 18-jährige Lenker eines VW befuhr von Böblingen kommend die Gottlieb-Daimler-Straße und wollte nach links in die Straße "Niederer-Wasen" abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich den entgegenkommenden Skoda eines 59-jährigen und stieß mit ihm zusammen. Durch den Aufprall wurde der Skoda auf einen Ampelmast geschoben. Der 59-Jährige musste mit leichten Verletzungen vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mindestens 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell