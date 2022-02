Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Motorroller entwendet

Gronau-Epe (ots)

Am Samstag entwendeten bisher unbekannte Täter in der Zeit von 09.00 Uhr bis 14.30 Uhr einen weißen Motorroller der Marke Falke. Das Fahrzeug im Wert von 1.000 Euro hatte auf einem Parkplatz an der Gronauer Straße/Schillerstraße gestanden.

Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0).

