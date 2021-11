Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sicherstellung von Marihuana Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bad Hönningen und Linz Bahnhof (ots)

Im Rahmen von Personenkontrollen am 26.11.2021, um 19:00 Uhr, in Bad Hönningen in der Rudolf-Buse-Straße und am 27.11.2021, um 01:20 Uhr, am Bahnhof in Linz konnten bei einem 21- und einem 23-jährigen Mann jeweils eine geringe Menge von Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen beide Personen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell