Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall durch Alkohol

Oberhonnefeld-Gierend (ots)

Am Abend des 26.11. kam es gegen 22:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 256 zwischen Oberhonnefeld-Gierend und Straßenhaus. Ein 38-jähriger Fahrzeugführer verlor in Höhe des Gewerbeparks Oberraden die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Verkehrsinsel. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten der PI Straßenhaus fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Test bestätigte den Verdacht und so war eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins zur vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis die Folge.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell