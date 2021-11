Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Chagnyer Str. (ots)

Nach Angaben der 83-jährigen Unfallgeschädigten ereignete sich der Verkehrsunfall wie folgt: Am Fr., 26.11.2021, gegen 09:21 Uhr befand sich die 83-jährige Unfallgeschädigte mit ihrem Pkw Ford Eco Sport auf dem Parkplatz des REWE-XL in Wissen und beabsichtigte diesen zu verlassen. Sie befuhr die Ein-/Ausfahrt der Chagnyer Straße um anschließend nach rechts auf die Chagnyer Straße einzubiegen. Dabei kam ihr ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem dunklen Kleinwagen entgegen, der von der Chagnyer Straße seinerseits links abbog, um auf den REWE-XL Parkplatz aufzufahren. Beim Abbiegen geriet der Kleinwagen auf die Fahrspur der 83-Jährigen, welche ruckartig ihr Fahrzeug nach rechts lenkte, um eine Kollision mit dem Kleinwagen zu vermeiden. Dabei kam die 83-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Peitschenleuchte. An der Leuchte und der rechten Fahrzeugseite entstand ca. 5000,-EUR Sachschaden. Der unbekannte Fahrer des Kleinwagens setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell