Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Elben - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Elben (ots)

Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am 25.11.2021, gegen 18:50 Uhr, mit seinem Fahrzeug die L 281 von Elben kommend in Richtung Steineroth. Im Verlauf der Strecke geriet er infolge Alkoholeinfluss und überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab; fuhr ca. 50 m über die dort beginnende Schutzplanke. Danach schleuderte der Pkw auf die Fahrbahn zurück und blieb in Querstellung liegen. Ein Alco-Test bei Fahrer ergab 3,0 Promille. Es wurde eine Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell