POL-COE: Dülmen, Auf dem Quellberg/Container auf dem Gelände eines Autohauses aufgebrochen

Unbekannte brachen am Wochenende insgesamt drei Container auf dem Gelände eines Autohauses am Quellberg auf. Im Zeitraum von Samstag (10.4.) 12.30 Uhr bis Montag 7.40 Uhr gelangten die bislang unbekannten Täter über einen Zaun auf das Gelände des Autohauses. In den Containern waren Rad- und Reifensätze gelagert. Genaue Angaben zum Diebesgut konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

