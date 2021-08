Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schockanruf

Ludwigshafen (ots)

Besonders perfide versuchten am 26.08.2021, gegen 14 Uhr, Betrüger eine 73-Jährige aus Ludwigshafen West am Telefon zu täuschen. Als die Seniorin den Hörer abnahm, war zunächst nur lautes Geschrei zu hören, dann meldete sich eine angebliche Polizistin und fragt, ob sie die Stimme kennen würde. Die 73-Jährige konnte nicht ausschließen, dass sie ihre Tochter herausgehört haben könnte. Dies griff die falsche Polizeibeamtin auf und log, dass die Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verschuldet habe. Die Seniorin müsse nun eine Kaution von 50.000 Euro zahlen. Nachdem die Ludwigshafenerin sagte, dass sie so viel Geld nicht habe, korrigierte die Betrügerin die Summe auf 15.000 Euro und bot für den Restbetrag eine Ratenzahlung an. Die 73-Jährige ließ sich darauf nicht ein und es kam zu keinem Schaden.

Leider handelt es sich bei diesem Betrugsversuch um keinen Einzelfall. Immer wieder kommt es zu sogenannten "Schockanrufen". Hierbei wird von den Anrufenden am Telefon die Notlage eines Familienmitglieds vorgaukelt, für das sie einen hohen Geldbetrag benötigen.

Die Polizei warnt und gibt Tipps, wie Sie sich vor diesen Betrügern schützen können.

- Seien Sie misstrauisch, wenn ein unbekannter Anrufer Sie mit einem beunruhigenden Sachverhalt - wie etwa dem Unfall eines Angehörigen - konfrontiert und Geld von Ihnen fordert. - Hinterfragen Sie die Richtigkeit der Angaben und nehmen Sie umgehend selbst Kontakt mit Ihren Angehörigen auf. - Informieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei.

