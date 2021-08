Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit Linienbus

Ludwigshafen (ots)

Am 25.08.2021, gegen 05:15 Uhr, fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Auto auf der Brunckstraße in Richtung Oppau auf dem linken Fahrstreifen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 63-jährige Busfahrerin mit ihrem Bus auf der Brunckstraße in Richtung Oppau auf dem rechten Fahrstreifen schräg versetzt vor dem Auto des 22-Jährigen. Als die Busfahrerin aufgrund einer roten Ampel verkehrsbedingt bremsen musste, wollte der 22-Jährige nach rechts ausweichen und ebenfalls abbremsen, stieß dabei aber gegen den Bus. Der 22-Jährige verletzte sich und wurde ins Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstand Totalschaden. Es wurde abgeschleppt. Am Bus entstand ebenfalls ein hoher Sachschaden. Durch den Unfall wurde der Berufsverkehr für etwa 45 Minuten stark beeinträchtigt.

