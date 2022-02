Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Schock nach Wildunfall

Schöppingen (ots)

Am frühen Samstagmorgen befuhr eine 48-jährige Autofahrerin aus Heek die Landesstraße 579 von Heek kommend in Richtung Schöppingen. Im Bereich der Einmündung Ramsberg stand nach ihren Angaben gegen 05.40 Uhr plötzlich ein Reh vor ihr auf der Fahrbahn. Sie bremste ihr Fahrzeug ab, geriet in den linken Straßengraben, der Wagen drehte sich dabei um die eigene Achse und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Die 48-Jährige erlitt einen Schock und wurde durch Rettungskräfte vor Ort behandelt. Der Sachschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. Es steht nicht fest, ob das Reh bei dem Unfall verletzt wurde.

