Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn/Vreden - Nötigung auf der K24

Zeugen gesucht

Stadtlohn/Vreden (ots)

Dicht aufgefahren, fortwährend trotz Gegenverkehrs zum Überholen angesetzt und den gestreckten Mittelfinger einem Autofahrer und dessen Beifahrerin entgegengehalten habe ein Unbekannter auf der Kreisstraße 24 zwischen Stadtlohn und Vreden, schilderte ein Autofahrer am Samstagabend gegen 22.00 Uhr. Als es dem Drängler gelungen sei zu überholen, habe dieser seinen Wagen stark abgebremst und den Geschädigten zum Bremsen genötigt. Er habe nur einen Zusammenstoß verhindern können, indem er auswich, gab der Überholte an. Schließlich sei der Wagen mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der Straße Up de Hacke davongefahren. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: 20 bis 30 Jahre alt, dunkler Teint, kurze dunkle Haare sowie Dreitagebart. Der Autofahrer war mit einem dunklen Audi A6 mit Kennzeichen aus dem Kreis Borken unterwegs gewesen. Die Polizei bittet mögliche weitere Geschädigte sowie Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell