Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Betrunken angereist

Zeugen verhindern Weiterfahrt

Gronau (ots)

Bekannte hätten ihm seinen Rollerschlüssel abgenommen, schilderte ein 38 Jahre alter Mann Polizeibeamten auf der Leitstelle. Am Einsatzort angelangt, trafen Gronauer Polizisten am Freitagabend den Anrufer und drei seiner Bekannten an. Deutlich alkoholisiert echauffierte sich der Gronauer über das Verhalten der Männer. Diese schilderten, dass sie die Fahrt des 38-Jährigen mit dem Motorroller verhindern wollten, was auch gelang. Der Angetrunkene schob sein Fahrzeug nach Hause. Später sei er jedoch nochmals zu seinen Bekannten gelaufen, um den Schlüssel abzuholen. Da kam es zum Streit, infolgedessen die Polizei informiert wurde. Er sei zuvor stark alkoholisiert mit dem Kleinkraftrad angefahren gekommen, berichteten die Zeugen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 2,3 Promille schließen ließ. Ein Arzt entnahm Blutproben, um den Alkoholwert zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Rollerfahrt exakt nachweisen zu können. Nun folgt ein Strafverfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell