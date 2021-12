Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: aufgrund Winterglätte in den Gegenverkehr gekommen - zwei Verletzte

Freiburg (ots)

Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Dienstag, 21.12.2021, gegen 19.40 Uhr, die Bundesstraße 317 von Silbersau kommend in Richtung Künaberg. Wegen Winterglätte kam sie in einer langegezogenen Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden 43-jährigen Pkw-Fahrer. Anschließend kollidierten beide Fahrzeuge mit der Schutzplanke. Der 43-Jährige wurde schwer, die 18-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 32.000 Euro geschätzt.

