Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre Straßenbahnunfall zwischen Fußgänger und Straßenbahn

Freiburg (ots)

Da er offensichtlich das Rotlicht für Fußgänger übersah, lief am Mittwoch, dem 22.12.2021, kurz vor elf Uhr, ein Passant gegen eine herannahende Straßenbahn im Bereich der Haltestelle Heinrich-von-Stephan-Straße.

Hierbei wurde der 53-Jährige am Arm verletzt und musste zur Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. In der Straßenbahn kam niemand zu Schaden.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell