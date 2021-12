Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall zwischen Auto und Radfahrerin - Polizei sucht Radfahrerin und Eigentümer eines Fahrrades

Freiburg (ots)

Am Montag, 20.12.2021, gegen 13.15 Uhr, ereignete sich in der Palmstraße ein Verkehrsunfall zwischen einer 89-jährigen Pkw-Fahrerin sowie einer Radfahrerin. Als die Polizei eintraf war die Radfahrerin nicht mehr vor Ort. Allerdings ließ sie ein Fahrrad zurück. Das Fahrrad wurde von der Polizei sichergestellt. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht nun die Radfahrerin oder auch den Eigentümer des Fahrrades. Die Radfahrerin könnte mit Vornamen Silvia heißen und soll rote, schulterlange, gelockte Haare haben. Sie trug wohl einem schwarzen Mantel sowie einer Bluejeans mit Löchern. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Herrenrad der Marke "Script", Modell "Bomtrack", Farbe Silber / Schwarz. Die Verkehrspolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07621 98000 entgegen.

