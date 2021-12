Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bei Geld hört die Freundschaft doch nicht immer auf - Mann zahlt über 1200 Euro, um Freund vor dem Gefängnis zu bewahren

Halle (ots)

Am Samstag, den 11. Dezember 2021, gegen 20:45 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle einen 27-Jährigen und glich seine Daten mit dem polizeilichen Fahndungssystem ab. Dabei stellte sich heraus, dass der Deutsche seit November 2021 durch die Staatsanwaltschaft Halle per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Dem ging eine Verurteilung wegen Beleidigung durch das Amtsgericht Halle am 27. Oktober 2020 voraus. Hier wurde er zu einer Geldstrafe von 1260 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 70 Tagen verurteilt. Er hatte bis dato weder den offenen Betrag beglichen, noch sich, trotz ergangener Ladung, dem Strafantritt gestellt. Dementsprechend nahmen die Bundespolizisten den Mann fest und mit zur Dienststelle. Glücklicherweise hat der 27-Jährige einen wahren Freund, der die sofortige Zahlung der nicht unerheblichen Summe für ihn übernahm und ihn somit vor einem Weihnachten in Haft bewahrte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann somit die Dienststelle als freier Mann verlassen.

