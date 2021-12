Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 34 Diebstähle: Mann mit gleich zwei Untersuchungshaftbefehlen gesucht

Halle (ots)

Am Freitag, den 10. Dezember 2021 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 15:30 Uhr auf dem Hauptbahnhof Halle einen 45-jährigen Mann. Der sich anschließende Abgleich seiner Personalien mit dem Fahndungsbestand der Polizei ergab, dass der Deutsche gleich mit zwei Untersuchungshaftbefehlen des Amtsgerichtes Halle gesucht wurde. Die Haftbefehle wurden am 11. beziehungsweise 30.11. dieses Jahres erstellt. Demnach wurde der Gesuchte erneut insgesamt sechsmal bei Diebstählen erwischt. Da er derzeit ohne festen Wohnsitz ist und zudem aufgrund einer Verurteilung im Juni 2021 wegen 28 weiteren Diebstählen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten auf Bewährung verurteilt wurde, ergingen diese Haftbefehle. Die Bundespolizisten nahmen den Mann fest und eröffneten ihm die beiden Untersuchungshaftbefehle. Anschließend wurde er einem Richter am Amtsgericht Halle vorgeführt, der die Haft bestätigte. Somit wurde der Mann an die Justizvollzugsanstalt Halle übergeben, wo er auf seine nächsten Verhandlungen warten wird.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell