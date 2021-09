Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Bedroht und geschlagen

Gernsbach (ots)

Warum es am Donnerstag in einem Hausflur eines Anwesens in der Igelbachstraße zu Streitigkeiten kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Gaggenau. Gegen 18.40 Uhr soll ein 27-Jähriger von einem ihm bekannten 36-Jährigen attackiert und bedroht worden sein. Nach der Tat flüchtete der Mann mit seinem Auto. Er konnte von den eingesetzten Beamten an seiner Wohnanschrift einer Kontrolle unterzogen werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Disputs dauern an.

/ph

