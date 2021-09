Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Einbruch in ein Telekommunikationsgeschäft, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Zugang zu einem Telekommunikationsgeschäft in der Innenstadt. Gegen 4:00 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf den Einbruch. Der Täter schlug die Scheibe des Geschäfts ein und flüchtete anschließend mutmaßlich mit einem schwarzen 1er BMW mit Rastatter Zulassung in Richtung Fußgängerzone. In dem Fahrzeug befand sich eine weitere unbekannte Person. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Täter wird zwischen 170 und 180 Zentimeter groß beschrieben und war komplett schwarz gekleidet. Ebenso trug er eine Kapuze. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221 680-0 in Verbindung zu setzen. /sch

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell