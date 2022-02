Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Frage nach Weg endet mit Diebstahl

Gronau (ots)

Gerne Auskunft gegeben hat eine Geschädigte einer unbekannten Frau in Gronau. Mit dem Wort "Apotheke" verwickelte die Unbekannte die Frau in ein Gespräch. Nachdem sie den Weg erklärt und die Frau weitergegangen war, bemerkte die Geschädigte den Diebstahl ihrer Geldbörse. Zu dem Geschehen kam es auf dem Parkplatz vor einem Verbrauchermarkt an der Straße Zum-Lukas-Krankenhaus am Freitag gegen 17.30 Uhr. Die Bestohlene beschrieb die mutmaßliche Diebin wie folgt: circa 25 Jahre alt, circa 1,60 bis 1,65 Meter groß, mit schulterlangem dunkelblonden Haar. Sie trug einen dunklen Mantel. Die Kripo erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

Die Polizei rät an dieser Stelle erneut zur Vorsicht vor Taschendieben. Seien Sie äußerst vorsichtig und misstrauisch, wenn Sie von fremden Personen angesprochen und z. B. um Geldspenden oder um Wechselgeld gebeten werden.

Lassen Sie niemanden in die Nähe Ihres Portemonnaies - die Trickdiebe und Trickdiebinnen sind äußerst geschickt und schnell. Bewahren sie Ihre Wertgegenstände sicher auf und lassen z.B. Ihre Handtaschen nicht aus den Augen. Weitere Tipps finden Sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de

