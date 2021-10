Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dieselspur zieht sich durch Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots)

Eine Dieselspur hat sich am Montagnachmittag durch das Stadtgebiet und Enkenbach-Alsenborn zogen. Mehrere Anrufer meldeten der Polizei gegen 12 Uhr eine vermeintliche Ölspur, die sich durch mehrere Straßen zog. Großflächig und durch zahlreiche Straßen zog sich die Dieselspur. Der Spur folgend stießen Einsatzkräfte der Polizei auf einen Bus. Wegen eines nicht geschlossenen Tankdeckels am Bus war in jeder Linkskurve etwas Diesel auf die Fahrbahn geschwappt. Die Spur erstrecke sich über die gesamte Route des Busses. Die Feuerwehr reinigte die verschmutzen Stellen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell