Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines Mountainbikes

Bild-Infos

Download

Altenkirchen (ots)

Am Montag, 19.04.2021, zwischen 07:20 Uhr und 12:50 Uhr wurde einem 15-Jährigen Schüler des Schulzentrums in Altenkirchen sein Fahrrad entwendet. Dieses wurde ordnungsgemäß am Fahrradständer vor dem Westerwald-Gymnasium abgestellt. Am schwarzblauen Rahmen des Mountainbikes der Marke Ammaco befindet sich eine Flaschenhalterung. Am Rad sind eine Beleuchtung vorne und zwei am Heck montiert. Ein Vergleichsbild des Fahrrades liegt diesem Pressebericht bei. Die Polizei Altenkirchen bittet unter der Telefonnummer 02681/9460 um Hinweise, die zur Ergreifung des Täters oder dem Auffinden des Fahrrades führen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell