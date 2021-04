Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Molzhain- Abfallentsorgung im Wald

Molzhain (ots)

Am 18.04.2021, gegen 10:45 Uhr wurde eine illegale Abfallentsorgung zur Anzeige gebracht. Unbekannte Täter entsorgten Bauschutt, Duschwanne, Fliesen, Hängeschränke in einem Waldstück in der Nähe der Jagdhütte Molzhain. Der Baumüll dürfte überwiegend aus Renovierungsarbeiten stammen; die Entledigung erfolgte dann in dem Waldgebiet. Hinweise zu den Entsorgern oder zu verdächtigen Fahrzeugen in diesem Geländeabschnitt an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260.

