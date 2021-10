Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe wollen Auto kurzschließen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Carlo-Schmid-Straße versucht ein Auto zu stehlen. Der Wagen parkte dort zwischen Donnerstag und Samstag auf einem öffentlichen Parkplatz. Am Samstagnachmittag bemerkte der Fahrzeughalter, dass eine Seitenscheibe des Pkw offenstand. Die Verkleidung unter dem Lenkrad war abgerissen und Kabel hingen heraus. Vermutlich wollten Diebe den Wagen kurzschließen. Sie verursachten einen Sachschaden in mindestens dreistelliger Höhe. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

