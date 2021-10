Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: "Sie sind nicht von der Polizei!"

Westpfalz (ots)

Wieder haben falsche Polizisten Menschen in der Westpfalz angerufen und versucht, sie um ihr Erspartes zu bringen (wir berichteten mehrfach).

Eine vermeintliche Polizeibeamtin rief am Montag bei einer 86-Jährigen an. Die Betrügerin wollte ihr weismachen, dass eine Einbrecherbande unterwegs sei. Sie fragte, ob die Seniorin alle Türen und Fenster verschlossen habe. Noch bevor die Frau ihre Ausführungen fortsetze und nach Wertsachen fragen konnte, reagierte die Seniorin: "Sie sind nicht von der Polizei!". Die 86-Jährige erkannte die Betrugsmasche, woraufhin die Unbekannte auflegte.

In einem anderen Fall rief die Betrügerin bei einem 71-Jährigen an. Sie versuchte ihm die gleiche Geschichte aufzutischen, um an das Geld des Mannes zu kommen. Die Anruferin bot ihm an, vorbeizukommen, um selbst zu prüfen, ob alle Fenster und Türen verschlossen sind. Der 71-Jährige fackelte nicht lange: Er legte auf und informierte die echte Polizei. |erf

