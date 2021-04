Polizei Braunschweig

POL-BS: Straßenbahn erfasst Fußgänger im Heidberg - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Sachsendamm,

27.04.2021, 12.23 Uhr

Ein Fußgänger wurde von einer anfahrenden Straßenbahn erfasst und verletzt.

Am Dienstagmittag befuhr eine Straßenbahn der Linie 2 den Sachsendamm. Nachdem der Fahrer an der Haltestelle Erfurtplatz gehalten hatte, fuhr er wieder an. In diesem Augenblick trat ein 87-jähriger Braunschweiger auf die Gleise. Der Mann nutzte den Übergang aus Richtung der Weimarstraße kommend. Der Straßenbahnfahrer leitete eine Notbremsung ein. Der Braunschweiger wurde trotzdem von der Straßenbahn erfasst und schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell