POL-BS: Ehrlicher Finder gibt Bargeld ab

Braunschweig, Gliesmaroder Straße,

26.04.2021, 09.50 Uhr

Braunschweiger fand eine größere Summe Bargeld und gab sie bei der Polizei ab.

Ein 24-jähriger Braunschweiger hat am Montag auf der Gliesmaroder Straße eine Banktasche auf den Gleisen der Straßenbahn gefunden. In der Tasche befand sich Bargeld im vierstelligen Bereich. Der 24-Jährige entschied sich, die Tasche in der Polizeistation Querum abzugeben. Die Polizeibeamten fertigten eine Fundanzeige und brachten das Geld zum Fundbüro. Kurz nachdem die Beamten das Geld dort abgegeben hatten, meldete sich der Eigentümer bei der Polizei. Dieser konnte seine Banktasche mit Inhalt im Fundbüro abholen. Der Finder kann sich nun über einen Finderlohn freuen.

