Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Werbeschild beschädigt

Ulmen (ots)

Vermutlich in der Silvesternacht wurde ein Leuchtkasten (Werbeschild) einer Kanzlei in Ulmen, Meisericher Straße, durch unbekannte Täter beschädigt. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei Cochem, 02671 9840, zu wenden.

