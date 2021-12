Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Flucht in Ernst

Ernst (ots)

Am Dienstag, 28.12.2021 kam es gegen 11:50 h auf der B 49, Ortsausgang Ernst in Richtung Cochem, zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. An dem Unfallereignis war ein dunkelblauer Pkw der Marke VW beteiligt, welcher sich anschließend von der Unfallstelle entfernte. Zeugen welche Hinweise auf diesen Pkw oder auf einen solchen Pkw mit beschädigtem linken Außenspiegel geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cochem zu melden.

