POL-BOR: Bocholt-Biemenhorst - Im Vorbeifahren touchiert

Mit dem Spiegel hat ein vorbeifahrendes Auto am Samstag einen Fußgänger in Bocholt-Biemenhorst touchiert. Zu dem Vorfall war es gegen 12.00 Uhr auf der Heinrich-Brüning-Straße gekommen: Nach Angaben des Passanten habe er einem schnell fahrenden Auto in dem verkehrsberuhigten Bereich signalisiert, zu verlangsamen. Der Fahrer habe nicht reagiert, so dass er selbst habe ausweichen müssen. Dennoch sei es zu einem Kontakt mit dem Wagen gekommen, der in Richtung Fritz-Erler-Straße gefahren sei. Hinter dem Steuer des schwarz lackierten Autos, einem E-Klasse-Mercedes, habe ein circa 60 bis 65 Jahre alter Mann gesessen. Der Fußgänger blieb unverletzt. Die Polizei bittet den Fahrer sowie weitere Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt in Verbindung zu setzen.

