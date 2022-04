Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Radfahrer

Heidelberg-Altstadt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr ein 21-Jähriger mit seinem VW die Zwingerstraße in Fahrtrichtung Kettengasse, als gegen 01:00 Uhr im dortigen Einmündungsbereich ein 24-jähriger Radfahrer die Fahrbahn querte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand nutzte der 24-Jährige offenbar nicht den dort befindlichen Fahrradstreifen und schnitt dem 21-jährigen VW-Fahrer den Weg ab. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr rechtzeitig verhindern. Der Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine umliegende Klinik gebracht. Im Zuge der Erstversorgung des 24-Jährigen ergaben sich Verdachtsmomente, dass dieser alkoholisiert sein könnte. Schließlich wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von rund zwei Promille ergab. Im Krankenhaus wurde dem jungen Mann daraufhin eine Blutprobe entnommen. An dem VW entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Ob an dem Zweirad ein Sachschaden entstand, ist bislang nicht bekannt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell