Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5, Oftersheim: Alkoholisiert auf der Autobahn gefahren - Zeugen und Geschädigte gesucht

BAB 5, Oftersheim (ots)

Die auffällige Fahrweise eines 36-jährigen Mercedes-Fahrers fiel einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer am frühen Samstagmorgen kurz vor 3 Uhr bei Edingen-Neckarhausen auf. Als der Mercedes auf die B535 in Richtung Heidelberg fuhr, geriet er mehrfach in den Gegenverkehr, weshalb der Zeuge die Polizei informierte. An der Tank- und Rastanlage Hardtwald-West konnte der Mann schließlich gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Als er im letzten Moment vor der Kontrolle noch versuchte die Beamten zu täuschen und vom Fahrer- auf den Beifahrersitz wechselte, fuhr das Automatikfahrzeug gegen einen geparkten PKW auf dem Rasthof. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von 7.000 Euro. Der alkoholisierte Mann musste neben einer Blutprobe auf der Dienststelle auch gleich seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung in Folge Trunkenheit ermittelt. Zeugen, welche die Fahrweise des Mannes beobachtet haben oder sogar durch ihn gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Mannheim unter 0621/47093-0 zu melden.

