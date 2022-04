POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Falsches Parken entlarvt alkoholisierten Fahrer

BAB6, Hockenheim (ots) - Am frühen Montagmorgen gegen 0:30 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Walldorf einen KIA an der Tank- und Rastanlage Hockenheim Ost. Bei der polizeilichen Überprüfung des 53-jährigen Fahrzeugführers, welcher zuvor auf der A6 in Richtung Mannheim gefahren war, stellten die Polizisten fest, dass der Mann derzeit mit zwei ...

mehr