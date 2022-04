POL-MA: BAB 61/L722, Hockenheim: Vorfahrt missachtet, Unfall mit hohem Sachschaden

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am frühen Sonntagmorgen zwischen 4 und 7 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in ein Schnellrestaurant in der alten Mannheimer Landstraße ein. Die Täter gelangten durch gewaltsames Aufhebeln einer Seitentür in das Lokal und entwendeten dort aus einem Tresor einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Der Tresor selbst wurde vermutlich mit ...

