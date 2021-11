Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Brand am Anbau

Papenburg (ots)

Am Freitag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Einsteinstraße in Papenburg alarmiert. Gegen 14.40 Uhr kam es aufgrund von Schweißarbeiten am Anbau eines Einfamilienhauses zu einem Schwelbrand. Personen wurden nicht verletzt. Der Brand konnte durch einen Handwerker eigenständig gelöscht werden. Die Feuerwehr Papenburg war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

