Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Personalienaustausch versäumt

Emsbüren (ots)

In der Einmündung der Straße Zur Windmühle in die Weidenstraße, kam es am Donnerstag zwischen 17.20 Uhr und 17.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem schwarzen SUV und einem Radfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt. Die beiden Beteiligten unterhielten sich anschließend, versäumten es aber, die Personalien auszutauschen. Kurz darauf setzten beide ihre Fahrt fort. Der Autofahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emsbüren unter der Rufnummer 05903/703190 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell