Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kollision bei roter Ampel - zwei Personen leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Am Montag, 21. Juni, gegen 13.50 Uhr, kam es auf der Münsterstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Sowohl eine 33-jährige Hammerin als auch ein 55-jähriger Ahlener warteten jeweils mit ihrem VW an der roten Ampel der Kreuzung Heessener Straße / Münsterstraße in Fahrtrichtung Westen, als es zu einem Zusammenstoß mit einem VW-Transporter kam. Der 51-jährige Fahrer des Crafters (wohnhaft in Hamm) war ebenfalls in Richtung Westen unterwegs und prallte auf das stehende Fahrzeug der 33-Jährigen. Durch die Wucht der Kollision wurde der Golf der 33-jährigen auf den Golf des vor ihr stehenden 55-Jährigen geschoben.

Die 33-jährige Frau und der 55-jährige Mann wurden bei dem Unfall leicht verletzt,

An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell