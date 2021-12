Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Wohnungseinbrecher unterwegs

Kreis Soest (ots)

Ob in Soest, Wickede oder Werl, die Wohnungseinbrecher sind wieder unterwegs. Am Mittwoch (8. Dezember 2021) wurde ein Einbruchsversuch in der Straße "Am Siegen" in Wickede gemeldet. Ein Bewohner hörte noch gegen 19.15 Uhr einen lauten Knall und weitere Geräusche. Kurz darauf stellte er fest, dass ein Einbrecher versucht hatte seine Terrassen- und Kellertür aufzuhebeln. In das Haus gelangte dieser jedoch nicht.

Zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstag (9. Dezember 2021), 14.40 Uhr, gingen unbekannte Täter ein Mehrfamilienhaus in der Droste-Hülshoff-Straße an. Einbruchspuren konnte die Polizei dort nicht feststellen. Die Unbekannten entwendeten nach ersten Erkenntnissen aus einer Wohnung eine große, blaue Tasche, eine Smart-Watch von "Huawei", ein blaues Smartphone von "Huawei" (Pro30), zwei Übergangsjacken von "Wellenstein" und Bargeld.

In Soest schlugen sie am Donnerstag (9. Dezember 2021) gleich zweimal zu. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte während der Abwesenheit der Bewohner gegen 18.40 Uhr einen Taschenlampenschein im Haus, woraufhin er einen Bewohner telefonisch darüber informierte. Die Polizei rückte umgehend, unter anderen mit einem Diensthund an, konnte jedoch nur noch die offen stehende Terrassentür und ein aufgehebeltes Fenster vorfinden. Die Täter waren bereits geflüchtet. Angaben über mögliches Diebesgut lagen bei Anzeigenerstattung noch nicht vor.

Zwischen 13 Uhr und 21.30 Uhr wurde in ein Haus in der Straße "Am Langen Graben" eingebrochen. Die Polizei fand hier eine Terrassentür mit Hebelspuren und durchsuchte Schränke und Schubladen vor. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Einbrecher mehrere Winterjacken der Marken "Colmar" und "Peuterey" mit.

