Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Autodiebstahl und Unfallflucht

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag (9. Dezember 2021) hörte ein Zeuge gegen 18.30 Uhr in der Straße Siechenkamp einen lauten Knall. Anschließen konnte er noch aus einem ausrollenden BMW einen circa 20 - 25 Jahre alten Mann heraussteigen und in Richtung des Spielplatzes weglaufen sehen. Der Flüchtige fuhr zuvor mit dem Wagen gegen ein geparktes Fahrzeug. Der Autobesitzer gab an, dass er seit einigen Tagen seinen Autoschlüssel nicht mehr auffinden konnte. Aufbruchspuren konnte die Polizei an dem BMW nicht auffinden. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (reh)

