Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten

Warstein (ots)

Drei Leichtverletzte und circa 19.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag (9. Dezember 2021) auf der B55 kurz vor der Straße "Wolfskammer". Gegen 16 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann aus Meschede mit seinem Wagen die B55 in Richtung Warstein. Einen kurz vor der Straße "Wolfskammer" verkehrsbedingten Rückstau bemerkte er zu spät, sodass er dem Wagen eines 50-jährigen Warsteiners auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dessen Wagen auf das Auto einer 22-jährigen Frau aus Sundern und deren 25-jährigen Beifahrer geschoben. Die 22-Jährige und ihr Beifahrer wurden leichte verletzt mit Rettungsfahrzeugen in ein Krankenhaus gebracht. Der leicht verletzte 50-jährige Autofahrer aus Warstein wollte sich dort selbständig hinbegeben. Die Polizei schätzt den entstandenen Unfallschaden auf 19.000 Euro ein. (reh)

