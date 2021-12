Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Auseinandersetzung mit Jugendlichen - Zeugen gesucht

Rüthen (ots)

Am Mittwochabend (8. Dezember 2021) um kurz vor 19 Uhr traf ein 56-jähriger Rüthener bei seinem Sparziergang an der Stadtmauer, auf einem angrenzenden Spielplatz, auf eine Gruppe Jugendlicher. Einer von ihnen fühlte sich durch das Licht der Stirnlampe des 56-Jährigen gestört, worauf er diesen beleidigte und bedrohte. Nachdem der Spaziergänger weiter ging und auf der Schneringer Straße erneut auf die Gruppe traf, hielt er den Jugendlichen, der ihn zuvor beleidigt und bedroht hatte, fest und wollte die Polizei rufen. Eine weitere Person riss den Rüthener daraufhin von hinten zu Boden. Einer der Anwesenden schlug ihn im Rahmen der Auseinandersetzung noch ins Gesicht, woraufhin der 56-Jährige leicht verletzt wurde. Die Gruppe der Jugendlichen bestand nach Zeugenaussagen aus drei Männern und drei Frauen. Zwei Jugendliche waren circa 15 - 16 Jahre alt, hatten braune Haare und waren dunkel gekleidet. Einer von ihnen war eher kräftig, der andere hager. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02902-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

