Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrer stürzt mit 1,16 Promille - Krankenwagen

Soest (ots)

Ein 45-jähriger Fahrradfahrer aus Soest wurde am Mittwoch (8. Dezember 2021) nach einem Sturz mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Er befuhr gegen 23.40 Uhr den Westenhellweg in Richtung Werl, als er mit seinem Rad von der Fahrbahn auf den Radweg wechseln wollte und hierbei die Höhe des Bordsteines falsch einschätzte. Nach dem folgenden Sturz bemerkte er seine Verletzung und informierte die Polizei. Diese bemerkte ihrerseits die Alkoholisierung des 45-Jährigen, welche durch einen positiven Atemalkoholtest mit 1,16 Promille bestätigt wurde. Sie ordneten im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe an. (reh)

