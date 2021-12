Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Verkehrsunfall auf der Hauptstraße - Autofahrerin leicht verletzt

Wickede (ots)

Eine leicht verletzte Autofahrerin und circa 10.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch (8. Dezember 2021) auf der Hauptstraße in Wickede. Gegen 17.45 Uhr befuhr eine 24-jährige Frau aus Hemer mit ihrem Wagen den linken der beiden Fahrstreifen der B63 in Richtung Werl. Um auf ein Grundstück abbiegen zu können, setzte sie ihren Blinker und reduzierte die Geschwindigkeit. Ein hinter ihr fahrender, 24-jähriger Autofahrer aus Wickede, erkannte die Situation zu spät und konnte trotz eingeleiteter Bremsung einen Auffahrunfall nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall verletzte sich die 24-Jährige leicht. Sie suchte später selbständig ein Krankenhaus auf. (reh)

