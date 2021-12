Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Waldhausen - Auf dem Dach gelandet

Warstein (ots)

Am Mittwoch (8. Dezember 2021), gegen 08.15 Uhr, befuhr eine 18-jährige Autofahrerin aus Warstein die L748 in Richtung Soest, als sie ausgangs einer Kurve, circa 50 Meter vor der Lippstädter Straße, von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und mit ihrem Wagen auf dem Dach liegen blieb. Die 18-Jährige konnte noch selbständig aus dem Auto aussteigen. Sie wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie stationär aufgenommen wurde. Nach eigenen Angaben kam ihr auf der Straße zuvor ein Auto, welches sie nach dem Unfall nicht näher beschreiben konnte, entgegen. Da sie die Straße als zu eng einschätzte, wich sie nach rechts aus und kam von der Fahrbahn ab. Die L748 musste im Bereich der Unfallstelle für die Aufnahme des Verkehrsunfalls und die Dauer der Bergung, kurzfristig komplett sperren. Zeugen des Unfalls, insbesondere die Fahrerin oder der Fahrer des entgegenkommenden Wagens, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

