Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Wohnmobil entwendet (Nachtragsmeldung)

Erwitte (ots)

Ein weißes Wohnmobil der Marke "Bürstner", Typ Iyseo time 700 wurde von einem Firmengelände an der Soester Straße in der Nähe B55 zwischen Donnerstag, 18.00 Uhr und Montag (29. November 2021), 13.30 Uhr, entwendet (Pressebericht vom 30.11.2021). Das Fahrzeug konnte mittlerweile im Gewerbegebiet in Lippstadt wieder aufgefunden werden. (reh)

