Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperode - Radfahrerin stützt auf Motorhaube

Lippstadt (ots)

Eine 15-jährige Fahrradfahrerin aus Lippstadt wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (7. Dezember 2021) leicht verletzt. Gegen 07.50 Uhr befuhr eine 35-jährige Lippstädterin mit ihrem Wagen die Sandstraße in Richtung Bismarckstraße, als eine 15-Jährige mit ihrem Fahrrad die Mittelinsel auf der Sandstraße in Richtung der Graf-Bernhard-Realschule queren wollte. Aufgrund der langsamen Geschwindigkeit der Autofahrerin ging die Radfahrerin davon aus, dass die Autofahrerin sie gesehen hätte und anhalten würde. Die 35-Jährige bemerkte die Weiterfahrt der Schülerin jedoch zu spät und kollidierte mit ihr. Durch den Aufprall fiel die Schülerin auf die Motorhaube und anschließend auf die Straße. Sie wurde mit dem Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus gefahren. Einen Fahrradhelm trug die 15-Jährige zur Unfallzeit nicht. (reh)

