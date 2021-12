Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Benninghausen - Verkehrsunfallflucht am "Ostdeutscher Ring" - 3.000 Euro Sachschaden

Lippstadt (ots)

Die Polizei bilanzierte nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag (7. Dezember 2021), zwischen 17 und 18 Uhr am "Ostdeutscher Ring" einen Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro, an einem dort geparkten, schwarzen Ford Focus. Vom Unfallverursacher blieben lediglich weiße Lackanhaftungen zurück. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder einem Wagen mit frischen, weißen Lackabrieb machen können, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

