Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Bad Westernkotten - Pedelec-Fahrerinnen stoßen zusammen

Erwitte (ots)

Eine leicht und eine schwer verletzte Pedelec-Fahrerin sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls zwischen zwei Radfahrerinnen am Dienstag (7. Dezember 2021) gegen 13.13 Uhr auf dem Mühlenweg in Bad Westernkottten. Zuvor befuhr eine 80-jährige Radfahrerin aus Erwitte mit ihrem Pedelec vom Bürgermeister-Eickmann-Weg in Richtung Salinenpark. Nachdem sie an dortigen Hotel vorbeigefahren und auf den Mühlenweg abbiegen wollte, bemerkte sie eine von links kommende 56-jährige Erwitterin auf ihrem Pedelc zu spät, sodass beide zusammenstießen. Durch den folgenden Sturz wurden die 80-jährige schwer und die 56-jährige Frau leicht verletzt. Beide wurden mit Rettungsfahrzeugen zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell