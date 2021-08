Feuerwehr Neuss

FW-NE: Feuer in Einfamilienhaus | eine verletzte Person

Neuss (ots)

Am heutigen Sonntag, 08. August, wurde die Feuerwehr um 07:15 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus auf der Straße "An der Obererft" gerufen. Der Alarm erreichte den hauptamtlichen Löschzug auf der Rückfahrt von einem Fehlalarm im Neusser Hafen.

Aufgrund des Einsatzstichworts wurde ein freiwilliger Löschzug hinzu alarmiert, konnte aber schnell aus dem Einsatz entlassen werden und stellte für die Dauer des Einsatzes den Brandschutz für die Stadt sicher.

In dem Haus war im Dachgeschoss eine Matratze in Brand geraten. Diese wurde von der Feuerwehr ins Freie befördert und mit Kleinlöschgerät abgelöscht. Einer der Bewohner war dem giftigen Rauchgas ausgesetzt und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus befördert, alle anderen Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Der Einsatz war nach ca. 45 Minuten abgeschlossen.

An dem Einsatz waren neben der Polizei und dem Rettungsdienst 14 hauptamtliche und 8 freiwillige Feuerwehrleute des Löschzugs Stadtmitte beteiligt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

